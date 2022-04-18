وزير الأوقاف يوضح ضوابط صلاة عيد الفطر 2022

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا يعلم نظيرًا لأئمة الأوقاف الذين يحيون شهر رمضان في مختلف دول العالم؛ نظرًا لكفاءتهم ووصولهم إلى درجة عالية من الإتقان، مؤكدًا أن الرئيس السيسي سيقوم بتكريم عدد كبير منهم هذا العام.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تعد برنامج (لا أعلم أن دولة في العالم أعدته)؛ ليصبحوا قادة الفكر الديني الوسطي المستنير حول العالم «وكتبت كتاب الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة» في هذا الشأن، مؤكدًا أن كل شخص حر ما لم يضر، وحرية الأشخاص تقف عند حرية الآخرين.

وتابع أنه ليس من الدين أن يجرح الشخص مشاعر أهله وناسه «وهنا دور الرقابة الذاتية والمهنية؛ والبرامج الهادفة تبني الوعي الصحيح، والمجتمع لافظ لأي عمل هدام يجرح مشاعر أي إنسان مصري»، مؤكدًا أن الرياضة والفن من مقومات الذوق والأخلاق.

وأوضح أنه لابد أن يقدم العمل رسالة بناء وليس رسالة هدم «ونحن لا نقبل الإساءة لأي عالم مصري؛ وليس رجال الدين فقط».

وعن ضوابط عيد الفطر المبارك، أوضح وزير الأوقاف أن صلاة العيد الماضي حدثت دون أي مشاكل «ونفس ضوابط العيد الماضي هي ضوابط هذا العيد، وزي ما هيكون فيه مصلى للرجال هيكون فيه مصلى للسيدات»، لافتًا إلى أن صلاة العيد ستكون في المساجد، مؤكدًا أنه تم رفض الاعتكاف خوفًا من إصابة المعتكفين، وحرصًا على سلامتهم.