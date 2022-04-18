عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف يوضح ضوابط صلاة عيد الفطر 2022

صدى البلد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا يعلم نظيرًا لأئمة الأوقاف الذين يحيون شهر رمضان في مختلف دول العالم؛ نظرًا لكفاءتهم ووصولهم إلى درجة عالية من الإتقان، مؤكدًا أن الرئيس السيسي سيقوم بتكريم عدد كبير منهم هذا العام.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تعد برنامج (لا أعلم أن دولة في العالم أعدته)؛ ليصبحوا قادة الفكر الديني الوسطي المستنير حول العالم «وكتبت كتاب الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة» في هذا الشأن، مؤكدًا أن كل شخص حر ما لم يضر، وحرية الأشخاص تقف عند حرية الآخرين.

وتابع أنه ليس من الدين أن يجرح الشخص مشاعر أهله وناسه «وهنا دور الرقابة الذاتية والمهنية؛ والبرامج الهادفة تبني الوعي الصحيح، والمجتمع لافظ لأي عمل هدام يجرح مشاعر أي إنسان مصري»، مؤكدًا أن الرياضة والفن من مقومات الذوق والأخلاق.

وأوضح أنه لابد أن يقدم العمل رسالة بناء وليس رسالة هدم «ونحن لا نقبل الإساءة لأي عالم مصري؛ وليس رجال الدين فقط».

وعن ضوابط عيد الفطر المبارك، أوضح وزير الأوقاف أن صلاة العيد الماضي حدثت دون أي مشاكل «ونفس ضوابط العيد الماضي هي ضوابط هذا العيد، وزي ما هيكون فيه مصلى للرجال هيكون فيه مصلى للسيدات»، لافتًا إلى أن صلاة العيد ستكون في المساجد، مؤكدًا أنه تم رفض الاعتكاف خوفًا من إصابة المعتكفين، وحرصًا على سلامتهم.

على مسئوليتي الرئيس السيسي أحمد موسى وزير الاوقاف وعي الإعلامي أحمد موسى محمد مختار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

قبل أدائها غدا.. وزير التعليم: المهام الأدائية لرابعة ابتدائي ليست امتحانات

ميزة جديدة لمستخدمي واتساب مستوحاه من "فيسبوك"

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

بعد غرق السفينة الأخطر "موسكفا".. التلفزيون الروسي: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

ترشيحاتنا

إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي بتهمة انتهاك حرمة القرآن الكريم

ارتفاع حصيلة القصف الباكستاني في أفغانستان إلى 47 قتيلا

النطق بالحكم اليوم في قضية حنين حسام.. عقوبات الاتجار بالبشر وفقا للقانون

كيف أصبحت الصين أكبر مانح للقروض على مستوى العالم للدول النامية؟

أخبار التعليم ..قبل أدائها غدا.. وزير التعليم: المهام الأدائية لرابعة ابتدائي ليست امتحانات .. جامعة عين شمس تحتفل بيوم الأرض لرفع الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة

احذر .. كلمة تغمس صاحبه في النار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنه سبب وفاته.. لماذا اتهم سعيد طرابيك زوجته بسرقته وسر ثروته الضخمة؟

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

مكتوب عليا الحلقة 16.. "جلجل" حائر بين سلمى ورقية.. وسر الغرفة 312

فيلم أكشن في بعلبك اللبنانية.. اختطاف محاسب شركة انتاج مسلسل بطلوع الروح

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ