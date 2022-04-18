أقوى من 812 Competizione.. تسريب لطراز "فيراري روما V12"| فيديو

تم رصد سيارة اختبارية جديدة من فيراري روما وهي تجري لفات اختبارية بالكسوة التمويهية وسرعان ما التقطت عدسات المصورين صورا لها ومقطع فيديو نشر بواسطة قناة Varryx على يوتيوب.

يبدو أن النموذج الأولي من فيراري روما ليس النموذج العادي من جراند تورر الذي يعمل بمحرك V8.ولكن على الأرجح يحمل محرك V12 تحت ذلك الجسم المموه.

كما يظهر في الفيديو، تبدو فيراري روما التجريبية بغطاء محرك أطول قليلاً عن المعتاد، حتى يتسع لمحرك ضخم ذات 12 سلندر في الداخل. كما تم تعديل المصد الأمامي لتحسين عملية التبريد. والأهم من ذلك ، يمكن سماع صوت المحرك في روما V12 وهو يزأر على الطريق ويتجه خارج مسار السباق.

بالرغم من أن وجود محرك 12 سلندر مجرد تكهنات من المواقع المتخصصة في السيارات لكن من المعروف أن فيراري لم تنته بعد من استخدام محركها V12 الأقوى على الإطلاق في كل تشكيلة محركاتها، حتى والعالم كله يتجه نحو صناعة السيارات الكهربائية بل تسعى لتطويره وإصدار نسخة أفضل منه في سياراتها القادمة.

في نوفمبر 2021 ، قال إنريكو جالييرا ، كبير مسؤولي الاتصالات والتسويق في فيراري، إن أربعة أو خمسة طرازات أخرى من طراز فيراري Icona قادمة. من المحتمل أن يكون طراز Icona التالي مدعومًا بمحرك V12 ، تمامًا مثل فيراري مونزا SP1 و فيراري مونزا SP2 ، بالإضافة إلى أحدث سيارة فيراري دايتونا SP3 بقوة 828 حصان.

كما سبق واعلنت فيراري أنها في طريقها أن تعلن عن محرك 12 سلندر أقوى من الموجود في سيارة فيراري 812 Competizione الرياضية للسباقات وهو أقوى محرك تمتلكه الشركة حاليا، لكن المدير الفني للعلامة التجارية "مايكل ليترز" أكد أنهم بصدد كشف النقاب عن محرك V12 أقوى من ذلك.

جدير بالذكر أن 812 Competizione في شكلها الحالي أقوى سيارة مقدمة من العلامة التجارية الإيطالية ، حيث تنتج 830 حصانًا و 510 رطلًا للقدم. وبالتالي من المتوقع أن تنتج فيراري روما V12 القادمة قوة أكثر من السيارة الرياضية 812.

