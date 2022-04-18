فيراري 488 GTB تخضع لتعديلات زاكوي الصينية .. صور

استطاعت شركة فيراري الايطالية ان تقدم باقة متميزة من السيارات القوية، والتي تجمع بين الانسابية والطابع الرياضي، إلى جانب القدرات الفنية الفريدة وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق، والتي تتناسب مع شعار الحصان الواثب الخاص بها.

فيراري 488 GTB تخضع لتعديلات زاكوي الصينية

فيراري 488 GTB تخضع لتعديلات زاكوي الصينية

وتعد النسخة فيراري 488 GTB واحدة من ابرز الاصدارات التي تحمل هذا الشعار، ويبدو أن شركة زاكوي الصينية أرادت ان تضع لمساتها المميزة لتلك السيارة بعد ان حصلت على لقب الحصان المحارب الاسطوري.

فيراري 488 GTB تخضع لتعديلات زاكوي الصينية

وقامت شركة زاكوي الصينية المتخصصة في مجال تعديل السيارات بوضع اللمسات الخاصة بها لتشمل هيكل السيارة فيراري 488 GTB، والذي دعمته بهيكل كربوني للاطلالة الخارجية، على ان يقتصر تعديل تلك النسخة لتشمل 5 نسخ فقط.

فيراري 488 GTB تخضع لتعديلات زاكوي الصينية

وجاء التصميم الخارجي للسيارة فيراري 488 GTB معتمدًا على الحصان الخاص بالجنرال العسكري الصيني Lü Bu إلى جانب الدورع المستخدمة، والتي ظهرت في العديد من الروايات التاريخية بالاضافة إلى لعبة Dynasty Warriors 9 الشهيرة.

ودعمت السيارة فيراري 488 GTB المعدلة بنظام عادم جديد من Fi Exhaust، وعجلات رياضية مع جنوط من تصميم هندسي انيق، وناشر امامي ممتد للاسفل، ودعامات مزدوجة من ألياف الكربون، بينما تقول زاكوي ان تلك التعديلات تساعد السيارة على تحسين الحركة الديناميكية في التعامل مع الهواء.

فيراري 488 GTB تخضع لتعديلات زاكوي الصينية

وتعتمد السيارة فيراري 488 GTB على محرك ثماني الاسطوانات طراز V، بسعة 3900 سي سي "تيربو"، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 661 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 760 نيوتن/متر، مقترنا بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات.