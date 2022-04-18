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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انتهاز ما تبقى.. الإفتاء تكشف أخطاء يقع فيها الصائمون تقلل الثواب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تواصل دار الإفتاء تقديم النصائح للصائمين عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك منذ انطلاق الشهر الفضيل ، لإعلام الصائمين بأحكام الصيام تجنبا للوقوع في الخطأ .

وقات الإفتاء عبر صفحتها منذ قليل إن من الأخطاء الرمضانية التي يقع فيها الصائمون: 

• استقبال رمضان كغيره من الشهور.
• جعل رمضان شهرًا للتَّفنُّن في الطعام والشراب.
• الجهل بأحكام الصيام.
• تضييع رمضان في التجهيز لاستقبال عيد الفطر.

ونصحت الإفتاء الصائمين بضرورة انتهاز ما تبقى من أيام رمضان وتحصيل أكبر قدر من الحسنات سواء بالصلاة أو الذكر وقراءة القرآن ومساعدة المحتاجين. 

مبطلات الصوم

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، إن مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب.
وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن الكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.
وتابع: أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.


وأضاف: ومن مبطلات الصوم: الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.


وأردف: من مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف. والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا، مضيفا: ومن المُبطلات للصوم: الحيض والنفاس.

أحكام الصيام مبطلات الصوم

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