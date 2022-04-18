معرض لمحات فنية 2022 يعرض الأعمال الإبداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان

نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان معرض فني لطلاب وطالبات الكلية بعنوان "معرض لمحات فنية ٢٠٢٢" بهدف عرض أعمال الطلاب الفنية المستلهمة من الطبيعة والتراث والفنون المعاصرة لإبداع أعمال فنية تتفق ومفهوم الأصالة والمعاصرة.

ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية وإشراف الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف مجموعة من أساتذة الكلية وهم الدكتورة أمل فتحي، الدكتورة سهام عبد العزيز، الدكتورة رانيا رزق.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بنجاح هذا المعرض الذي يبرز إبداعات ومواهب طلاب كلية التربية الفنية التي تتميز بوجود كوادر فنية فريدة طلابية حيث تعد أحد كليات الفنون الأم في مصر.

ويوضح الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية دور المعارض الفنية فى الارتقاء بالذوق العام ودعم تشجيع المواهب الفنية، وهو الأمر الذى تتميز به الكليات الفنية بالجامعة والتى تضم العديد من الكوادر الذين يجمعون بين الموهبة والدراسة العلمية وهو ما ينعكس فى جودة ورقى المعارض الفنية .

يعرض معرض لمحات فنية ٢٠٢٢ الإنتاج الفني لطلاب الكلية بمجالات النسيج والتصوير والتصميم ما يعكس التباين التشكيلي في تناول العمل الفني تبعا لمداخل الاستلهام والتقنيات والمعالجات التشكيلية المرتبطة بكل مجال.

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (2)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (3)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (4)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (5)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (6)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (7)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (8)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (9)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (10)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (11)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (12)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (13)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (14)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (15)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (16)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (17)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (18)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (19)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (20)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (21)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (22)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (23)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (24)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (25)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (26)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (27)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (28)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (29)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (30)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (31)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (32)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (33)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (34)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (35)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (36)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (37)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (38)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (39)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (40)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (41)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (42)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (43)

معرض لمحات فنية 2022يعرض ألاعمال الابداعية لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان (44)