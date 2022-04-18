صفقة بـ مليون جنيه.. ضبط 150 طربة حشيش بمطروح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن (الوطنى – العام) ومديرية أمن مطروح ..تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫050٫000) مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.