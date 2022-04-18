لوجود خلافات بينهما.. شخص يقتل زوجته ووالدها بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص – وكريمته ، مقيمان بدائرة المركز) مصابان بجروح طعنية متفرقة بالجسم وتوفيا إثر إصابتهما .

وبسؤال كريمة الثانية أقرت بقيام (والدها، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بالتعدى على جدها ووالدتها بسلاح أبيض وذلك لوجود خلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطه حال إختبائه بإحدى الزراعات بدائرة مركز شرطة الاسماعيلية ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، كما أضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائية بالإسماعيلية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.