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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود عبد المغنى: سوء تفاهم مع منتج قعدني في البيت 5 سنين

صدى البلد

حل الفنان محمود عبد المغنى ضيفا على برنامج "كلام  الناس" المذاع عبر شاشة mbc مصر وكشف عن عدة أمور حول حياته الفنية والشخصية نستعرضها من خلال السطور التالية .

مشهد فيلم صاحب المقام غير  حياة شاب

قابلت شابا قال لي إنه كان بعيدا عن ربنا بمرحلة صعبة، ومشهد فيلم صاحب المقام رجعني لربنا، قولت له إزاي رد عليا قائلا إن ربنا بيسمع الناس كلها وقريب من جميع الناس، واستمر في شرح المشهد لي".

وتابع: الفنان محمود عبد المغني، "الشاب أخبرني أنه شاهد المشهد كثيرا وأثر فيه وتسبب في بكائه".

سبب رفضه مسلسل ابن حلال 

قال "الفنان محمود عبدالمغني"، إنه كان معروض عليه دور حبيشه في مسلسل ابن حلال، معقبا: "كنت محتاج اجازة أشوف البيت".

وأضاف: "كنت عايز أريح لأن البيت له عليا حق، واعتذرت لأن الرزق ليس شغل وفلوس فقط، بل راحة بال".

محمود عبدالعزيز: "ممثل عالمي مخدش حقه"

كشف "الفنان محمود عبدالمغني"، سر محبته للفنان محمود عبدالعزيز، قائلا: "أنا درست الفنان محمود عبدالعزيز".

وأضاف: "الأستاذ محمود عبدالعزيز يستطيع أن يفعل ما يفعله الأستاذ عادل إمام والأستاذ أحمد زكي"، متابعا: "الفنان محمود عبدالعزيز ممثل خارق للعادة وعالمي ماخدش حقه من النقد الفني والأدبي".

سوء تفاهم مع منتج قعدنى ٥ سنين فى البيت 

وقال "الفنان محمود عبدالمغني"،: "هناك انطباع يتم اتخاذه في 5 دقائق، لكن آثاره تستمر لمدة 5 سنوات"، متابعا: "فيه انطباع بيتاخذ في 5 دقائق ويتشال في 5 سنين".

وأضاف: "بعد فيلم مقلب حرامية قعدت فترة بدون أي شغل بسبب معلومات مغلوطة عني"، موضحا: "حدث سوء تفاهم مع منظومة الفيلم، واستمر سوء التفاهم لأكثر من 5 سنوات".

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