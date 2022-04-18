محمود عبد المغني: بعد "مقلب حرامية" قعدت فترة بدون أي شغل.. فيديو

بسبب معلومات مغلوطة عني..

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفنان محمود عبد المغني.

وقال "الفنان محمود عبدالمغني"،: "هناك انطباع يتم اتخاذه في 5 دقائق، لكن آثاره تستمر لمدة 5 سنوات"، متابعا: "فيه انطباع بيتاخذ في 5 دقائق ويتشال في 5 سنين".

وأضاف: "بعد فيلم مقلب حرامية قعدت فترة بدون أي شغل بسبب معلومات مغلوطة عني"، موضحا: "حدث سوء تفاهم مع منظومة الفيلم، واستمر سوء التفاهم لأكثر من 5 سنوات".



ويتحدث الفنان محمود عبدالمغني عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرته، كما يتوقف عند بعض المواقف التي غيرت من شخصيته وأضافت له، ويتحدث عن طقوسه خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططه وأحلامه ومشاريعه المُستقبلية.

