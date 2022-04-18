ختام البرنامج التدريبي عن تصميم وتفعيل المقرر الإلكتروني بجامعة سوهاج

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي "تصميم وتفعيل المقرر الإلكتروني"، مستهدفا الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، والذي استمر لمدة يومين.

وذلك بقاعة إبداع بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن حقبة البرامج التابعة للتعليم والتعلم لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجدارة التدريس، والتي تستهدف تنمية مهارات التعليم والتعلم لدى أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لإعداد مقرراتهم الدراسية في صوره إلكترونية تفاعلية، مما يخدم ذلك التوجه العام نحو التعلم الإلكتروني والتحول الرقمي، مع تغيير اتجاهاتهم إيجابياً لتبني ثقافة التعلم الإلكتروني.

وقال الدكتور عنبر محمود مدير المركز، إن البرنامج التدريبي تضمن العديد من الأنشطة التدريبية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي إشتملت على كيفية إعداد وتطوير المحتوى التعليمي، وإستخدام الحاسب الآلي والبرامج والتطبيقات للوصول لصوره المقرر الإلكتروني المطلوب، وكيفية تفعيل استخدامه، وطرق وضع أنشطة تفاعلية لتحقيق الأهداف التعليمية، بالإضافة إلى الإختبارات الإلكترونية لتقييم الطلاب والتأكد من تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة.

وأشار عنبر إلي أنه شارك بالبرنامج ٢٠ متدربا من الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، والذي إستمر على مدار يومين، بإجمالى 10 ساعات تدريب مباشر تفاعلي، وذلك بإستخدام أجهزه الكمبيوتر حيث يقوم المتدرب بإستخدام البرامج الخاصة بإعداد المقررات الإلكترونية، وإتباع الخطوات اللازمة لإعداد المقرر التفاعلي، شاملاً النصوص والصور والرسومات والفيديوهات وغيرها من الوسائل التعليمية المساعدة، وكذلك الأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التعليمية والإختبارات اللازمة لتقييم المخرجات التعليمية.

ومن الجدير بالذكر أنه حاضر بالبرنامج التدريبي الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية والمدرب بالمركز.