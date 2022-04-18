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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.. 4119 مشروعا تم وجار الانتهاء منها في محافظتي سوهاج وقنا يستفيد منها 5.4 مليون مواطن

صدى البلد

إعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا

إعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2021- 2024 متضمنة كافة جوانب تطوير عملية التخطيط المحلي

وضع رؤية متكاملة بين تطوير المناطق الصناعية وتحفيز وتنمية التكتلات الاقتصادية
     
80 ألف مشروع صغير ومتوسط استفاد من تحسين بيئة الأعمال بسوهاج وقنا 

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزير، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. 
كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا. 
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لبرنامج تنمية صعيد مصر خلال الفترة الماضية، والذي شهد نجاحا خلال تنفيذ مرحلته الأولى بمحافظتي سوهاج وقنا.

وخلال الاجتماع، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نتائج أعمال لجنة تسيير برنامج تنمية صعيد مصر، وما تضمنه ذلك من مناقشة مستجدات البرنامج، وكذا مناقشة ملامح تطوير الهيكل المؤسسي لدواوين عموم المحافظات، إضافة إلى الاتفاق على برامج الإدارة المحلية المطورة، مشيرة في الوقت نفسه إلى نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية لبرنامج تنمية صعيد مصر، والتي ركزت على ضرورة وضع رؤية متكاملة بين تطوير المناطق الصناعية، وتحفيز وتنمية التكتلات الاقتصادية، بجانب تحديث مستهدفات البرنامج يما يحقق الأهداف المنشودة، فضلا عن بناء شراكات وتيسير الاتصال بالجهات الداعمة.

وفي الوقت نفسه، تناولت الدكتورة هالة السعيد مؤشرات تطور أداء محافظات المرحلة الأولى ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إضافة إلى بعض المقترحات فيما يخص تقييم البرنامج وأهمية الاتفاق على أفضل الممارسات به وكيفية تعميمها على محافظات الصعيد، بالإضافة إلى مقترحات أخرى تخص الإصلاح المؤسسي المتكامل.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا.

وعرض الوزير توزيع المخصصات الاستثمارية في القطاعات المختلفة بالمحافظتين خلال الفترة من يناير 2018 وحتى العام المالي 2020/2021، وذلك في قطاعات : المياه والصرف الصحي، والمناطق الصناعية، والطرق والنقل والإنارة، والتنمية الحضرية والريفية، ودعم الوحدات والإدارة المحلية وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والمراكز التكنولوجية.

وأضاف: بلغ إجمالي المشروعات الجارية والمنتهية في مراكز محافظتي سوهاج وقنا 4119 مشروعا، تم الانتهاء من 3589 مشروعا منها. 

ولفت إلى أن 5.4 مليون مواطن سيستفيد من هذه المشروعات، كما أن 8754 مؤسسة من القطاع الخاص استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فيما بلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من تحسين بيئة الأعمال بمحافظتي سوهاج وقنا نحو 80 ألف مشروع، كما وفرت تدخلات البرنامج 269 ألف فرصة عمل.

فيما أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحديث منظومة إدارة المناطق الصناعية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بعدد 4 مناطق صناعية، وكذا تحديث أطر إدارة المناطق الصناعية والخدمات المقدمة في المناطق الصناعية القائمة في 6 مناطق صناعية، ويشمل ذلك المناطق الصناعية : غرب طهطا، وغرب جرجا، والهو.

وأوضح أن البرنامج يعمل على إعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات سوهاج وقنا واسيوط والمنيا، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2021- 2024 ومستهدفات مرحلية متوسطة الأجل 24-27 و27-30 حتى نهاية عام 2030 متضمنة كافة جوانب تطوير عملية التخطيط المحلي وإعداد المشروعات.

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