انقطاع المياه 10 ساعات عن الوليدية ومنقباد بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، عن استكمال أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي الوليدية لتركيب بوابة زهر مرن على دخول البيارة المبتلة والتجهيز لتركيب مكونات غرفة محابس رئيسية خاصة بالمحطة.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أنه سيتم قطع المياه عن منطقة الوليدية وقرية منقباد لمدة 10 ساعات بدءً من الساعة الخامسة صباح غد الثلاثاء حتى الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم، نظراً لتوقف محطتي رفع صرف صحي الوليدية، ورفع صرف صحي منقباد.



وطلبت الشركة من العملاء توفير تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الانقطاع، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن ، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه .



ونوهت الشركة إلى إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع.