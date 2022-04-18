عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع المياه 10 ساعات عن الوليدية ومنقباد بأسيوط

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، عن استكمال أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي الوليدية لتركيب بوابة زهر مرن على دخول البيارة المبتلة والتجهيز لتركيب مكونات غرفة محابس رئيسية خاصة بالمحطة. 

في عيدها القومي.. أسيوط حضارة وتراث وزراعة.. انفوجراف

مياه أسيوط تتابع إجراءات تنفيذ 20 ألف وصلة منزلية بقرى حياة كريمة

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أنه سيتم قطع المياه عن منطقة الوليدية وقرية منقباد لمدة 10 ساعات بدءً من الساعة الخامسة صباح غد الثلاثاء حتى الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم، نظراً لتوقف محطتي رفع صرف صحي الوليدية، ورفع صرف صحي منقباد. 


وطلبت الشركة من العملاء توفير تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الانقطاع، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على  http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن ، وبرامج الــCMS  لاستقبال الشكاوى الالكترونية  على  أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو  أي احتياج لسيارات مياه .


ونوهت الشركة إلى إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع.

أسيوط مياة اسيوط شركة مياه اسيوط انقطاع المياه بأسيوط محطة الوليدية محطة رفع الوليدية صرف صحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في محاكمة حنين حسام| القاضي للآباء: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

حنين حسام للقاضي : معملتش حاجة.. ورئيس المحكمة : لكي تكوني عبرة

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

من 30 إبريل وحتى 5 مايو.. مدبولي يصدر قراراً بالإجازة الرسمية لعيد العمال والفطر

موضوعات متعلقة

السيسي يوافق على تخصيص 5723 فدانا في أسيوط لصالح القوات المسلحة

العيد القومي للمحافظة.. أبرز المقاصد السياحية والأثرية في أسيوط

ترشيحاتنا

آليات وشروط تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى في القانون الجديد.. تفاصيل

لـ100 ألف أسرة.. وزيرة التضامن تطلق قوافل الخير 2022 لبنك الطعام المصري

وزير المالية: تسوية تشابكات بأكثر من 150 مليار جنيه مع جهات مختلفة

الزراعة: بدء حصاد محصول القمح والحد الأدنى للتوريد 12 أردبا للفدان

محمد العبار: مصر دوما بلد الفرص ونشكر الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار

هل الصدقة الجارية تصحُّ عن الحي والميت؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

فيديو

غدا أفضل من اليوم.. الأرصاد: انخفاض 6 درجات وانتهاء الرياح المثيرة للأتربة|فيديو

هالة سرحان: رحيل وائل الإبراشي صدمة.. وروبي نجمة مصر القادمة|فيديو جراف

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ