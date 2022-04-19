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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|غرف دبي تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

غرفة دبي
غرفة دبي

كشفت غرف دبي عن الهوية المؤسسية الجديدة لها والشعارات الجديدة للغرف الثلاث التابعة لها وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي .

بحسب تقرير صادر عن وكالة الإمارات الرسمية “ وام”، يمثل إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة بداية مرحلة جديدة من دور الغرف في دعم نمو الأعمال في الإمارة .

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وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة استراتيجية الغرف للفترة 2022-2024 ..القائمة على تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دبي واستقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية إلى الإمارة وتحفيز التوسع الخارجي في الأسواق العالمية للشركات العاملة في دبي بالإضافة إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.

وبموجب الاستراتيجية الجديدة تلعب غرفة تجارة دبي دوراً مهماً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة وتركز على استكشاف طرق ووسائل جديدة لتلبية المتطلبات المتغيرة لمجتمع الأعمال الحيوي والمتسارع النمو حيث يعكس الشعار الجديد توجه الغرفة لتحقيق أهدافها بالمرحلة القادمة.

وتركز الاستراتيجية الجديدة لغرفة دبي العالمية على تعزيز مكانة دبي عاصمة للتجارة العالمية ومركزاً استراتيجياً لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات ومساعدة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية وتحديد 30 سوقاً ذات أهمية استراتيجية وذلك تحقيقاً لخطة دبي للتجارة الخارجية لرفع حجم التجارة الخارجية لدبي إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026.

وبموجب الاستراتيجية الجديدة ستركز غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال السنوات الثلاث القادمة على تحسين بيئة الأعمال الرقمية وتطوير الدعم للشركات الرقمية واستقطاب الشركات الرقمية العالمية لترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وقال عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يعتبر مرحلة أساسية في خطط صناعة المستقبل حيث ستشكل الهوية المؤسسية منارة لدور الغرف في قيادة مسيرة النمو الاقتصادي بالإمارة وتعزيز روابطها التجارية مع الأسواق العالمية وتوطيد مكانتها كعاصمة في عالم المال والأعمال حيث ستسهل الهوية المؤسسية تطبيق منهجية متخصصة تمكن الغرف من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية والترويج لدبي كمركز عالمي للأعمال والانطلاق بقوة نحو المستقبل.

وبدوره أشار حمد مبارك بوعميم مدير عام غرف دبيإلى تناغم استراتيجية غرف دبي مع الأهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة مشيراً إلى ان التجارة الخارجية والاقتصاد الرقمي والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ركائز أساسية تجمع كل الغرف العاملة تحت مظلة غرف دبي لتحقيق الاهداف المرسومة مؤكداً إن الكشف عن الهوية المؤسسية خطوة متقدمة نحو توحيد الجهود وتعزيز الوعي بأهدافنا وطموحاتنا وخدماتنا ومبادراتنا. والتطلع إلى مستقبل مشرق يواكب اسم دبي وطموحها العالمي.

غرفة تجارة دبي الاقتصاد الرقمي مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات Finance Real Estate

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