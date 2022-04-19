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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص يتاجر فى العملة بالقاهرة

صدى البلد

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك .

وكانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى . 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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