حبس شخص يتاجر فى العملة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك .

وكانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .