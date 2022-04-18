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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميار الببلاوي: أحمد رزق قلبه أسود وعملت المستحيل علشان أصالحه.. فيديو

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إن الفنان أحمد رزق قلبه أسود، مضيفة:"عملت المستحيل علشان أصالحه، نافية  
أنها لم تكن تقصد إهانته عندما باركت لصديقتها الممثلة حنان مطاوع على زواجها من المخرج أمير اليماني.

 

وأضافت الفنانة ميار الببلاوي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سبب فشل زواجي 4 مرات شخصيتها الصعبة، قائلة: "المشكلة فيا أنا دايما عايزة كل حاجة صح  شخصيتي صعبة وغلسة وكل الناس اللي اتزوجتهم محترمين وقيمة وقامة وعلاقتنا ببعض جميلة وانتهت بكل الاحترام".

 

تابعت الفنانة ميار الببلاوي، عشت أول قصة حب في حياتها وهي في الثانوية العامة وكان صاحب ابن الجيران وبابا رفضه.. لكن كان بينا الود مستمر واتزوج بعدها ابن خالتي بعدها".

 

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