عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد شهر من الإغلاق.. وفيات كورونا تعود إلى شنغهاي من جديد

تفشي كوفيد-19 في
تفشي كوفيد-19 في مدينة شنغهاي

رغم مرور ما يزيد على شهر من الإغلاق التام في مدينة شنغهاي الصينية، أعلنت السلطات الصينية عن تسجيل وفاة 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم بعدوى كوفيد-19، لأول مرة منذ مارس الماضي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ذكر بيان صادر عن لجنة الصحة بالمدينة أن أعمار الضحايا في شنغهاي الصينية تتراوح بين 89 و 91 ولم يحصلوا على لقاح كوفيد-19.

txt

أسوأ تفشٍ لـ فيروس كورونا.. لماذا تنكر شنغهاي وفيات كوفيد - 19؟

txt

قيود جديدة.. شنغهاي الصينية تسجل 20 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

قال مسؤولو شنغهاي إن 38٪ فقط من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا تم تطعيمهم بالكامل، ومن المقرر أن يتم إجراء عدد من الاختبارات الجماعية حتى يستمر الإغلاق للأسبوع الرابع. 

حتى الآن ، أكدت الصين أنه لم يمت أي شخص بسبب كوفيد في المدينة، وهو ادعاء أصبح موضع شك، نظرا لإعلان الكثير بطريقة غير رسمية عن وفاة أشخاص من أهلهم بعد إصابتهم بكوفيد-19.

كانت وفيات يوم الاثنين هي أول حالات وفاة مرتبطة بـ كوفيد-19، منذ الإغلاق في مارس 2020، ونشرت لجنة الصحة في شنغهاي، بيانا أعلنت فيه الوفيات، نظرا لوفاة الأشخاص الثلاثة في المستشفى يوم الأحد على الرغم من الجهود الكاملة لإنعاشهم، وأضافت أن الأشخاص الثلاثة يعانون من ظروف صحية مزمنة أخرى.

إغلاق مستمر 

ومنذ اكتشاف تفشي عدوى أوميكرون قبل 3 أسابيع، تم إغلاق المدينة بشكل صارم، ما أثار غضب السكان، وتم احتجاز الملايين في منازلهم، مع إرسال أي شخص يثبت أنه إيجابي إلى مراكز الحجر الصحي.

وفي الأسابيع الأخيرة ، لجأ الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من القيود ونقص الإمدادات الغذائية، واضطر الناس إلى طلب الطعام والماء وانتظار تخفيضات الأسعار للخضروات واللحوم والبيض نظرا لنفاذ المخزون الغذائي.

وتكافح السلطات للسيطرة على العدوى بالتزامن مع وجود أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة، حولت المدينة إلى مستشفى كبير للحجر الصحي.

الصحة كورونا فيروس كورونا كوفيد-19 فيروس كورونا الحجر الصحي الضحايا مستشفي فيروس كورونا كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

بشأن التقلبات الجوية..تاج الدين: الصيف لم يبدأ بعد.. والإجراءات الاحترازية مطلوبة..فيديو

قناة عبرية: إسرائيل ترغب في احتواء "صواريخ غزة" سياسيا دون تصعيد عسكري..تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

لا أثير الفتن.. خالد الغندور يعتذر للأهلي وجمهوره بعد منشوراته الأخيرة.. فيديو

ترشيحاتنا

مؤلف موسيقى جزيرة غمام: قمت بإظهار الهوية المصرية والعربية بالموسيقى.. فيديو

هل تحل اللعنة على العالم|فتح تابوت نوتردام الغامض بعد 700 عاما من اختفائه

تفاصيل 30 دقيقة في حريق مخلفات أرض مدينة نصر

متى تسقط ماريوبول في يد روسيا؟.. البنتاجون يجيب

حمد إبراهيم عن انضمامه لجهاز المنتخب: أركز حاليا مع الإسماعيلي

السيطرة على حريق مخلفات في قطعة أرض بمدينة نصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فقدان ابنها الوحيد.. كيف أقنعت عزيزة حلمي “أم إبراهيم” رأفت الهجان بالعودة إلى إسرائيل؟

غالية بن علي تحيي حفلا تراثيا بدار الأوبرا

أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

من جلباب الكهارب إلى بدلة الأخطبوط.. رحمة أحمد تثير الجدل بأزياء الكبير

فيديو

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ