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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

أب يعلق ابنته من
أب يعلق ابنته من النافذة

هزت حادثة صادمة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهور أب يهدد ابنته بالقتل رميًا من "البلكونة" خلال مقطع فيديو يحبس الأنفاس على فيسبوك.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب مصري يحاول إلقاء ابنته من الشرفة مهددًا إياها بالقتل.

 

في المقطع ظهر الأب وقد أمسك بابنته من رأسها ونصف جسدها خارج الشرفة محاولًا إلقائها فيما تشبثت الفتاة بقوة في "حبل الغسيل".

 

كانت الابنة ترتدي ملابس خروج، وقد أمسكها والدها من الحجاب الموجود فوق شعرها، وهي تصرخ طلبًا للمساعدة.

 

تدخل الجيران لإنقاذ الشابة من يد أبيها، وبالفعل نجح عدد من الأشخاص في سحب الفتاة إلى الداخل وتهدئة والدها.

 

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل الأب المتهور، وطالبوا بضرورة تدخل السلطات والمجلس القومي للمرأة من أجل التحقيق في الواقعة، فيما لم يتم تحديد مكان تصوير المقطع حتى الآن.

 


 

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