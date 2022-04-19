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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار الارتفاع في إصابات كورونا بالصين.. تفاصيل

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3316 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت اللجنة إنها سجلت 3297 إصابة محلية جديدة بالفيروس، و19 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

كما تم تسجيل ما مجموعه 18284 حالة جديدة بدون أعراض يوم الاثنين، ولا يزال 276499 مريضا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 188351 حالة، مع عدد الوفيات عند 4648.

وعرضت فضائية العربية، تقريراً عن الصين تعلن فيه عن عودة وفيات كورونا إلى مدينة شنغهاى،  للمرة الأولى منذ بدء الحجر نهاية مارس الماضى.

وقالت السلطات إن الوفيات لمسنين يعانون من أمراض، وتدهورت حالتهم بعد الإصابة بكورونا.

وتستمر شنغهاى فى محاولة كبح كورونا، من خلال فرض قيود صارمة، وحجرها 26 مليون شخص فيما توسعت الإغلاقات لتشمل مدناً صينية عدة فى محاولة لتطبيق نهج "صفر إصابات". 

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