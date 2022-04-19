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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: محمد صلاح مش روبوت.. وابتعاده عن التهديف طبيعي

ميدو
ميدو

دعم الإعلامي أحمد حسام ميدو، الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد ابتعاده عن التهديف خلال الفترة الأخيرة.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"صلاح يمر بفترة طبيعية، في ظل الظروف الصعبة التي مر بها مع منتخب مصر الوطني وصلاح بني آدم وليس روبوت" .

وختم حديثه قائلا: "لا بد أن نفهم أن صلاح ليس روبوت، ابتعاده عن التهديف طبيعي بعد الفترة الصعبة التي مر بها".

وفي وقت سابق ، وجه أحمد حسام "ميدو"، مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، نصيحة لمحمد صلاح بالبقاء مع ليفربول الإنجليزي لمدة 4 مواسم قادمة على الأقل.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "صلاح طالما قادر على العطاء عليه أن يستمر مع ليفربول، صلاح يستطيع اللعب بنفس مستواه لـ4 مواسم قادمة".

وأوضح أن صلاح قد يرحل بعد الأعوام الـ4 إلى أمريكا أو الصين لختام مسيرته الكروية، ولكن الأهم أن يشعر بتقدير مسؤولي ليفربول له.

وأشار إلى أنه لم ينظر لأي لاعب بعين الحسرة أو الغيرة يوما لأنه عاش تجارب مبكرة ولعب في الدوري الإنجليزي من قبل وخاض منافسات على أعلى مستوى.

ورفض ميدو تحميل مسؤولية الخروج من كأس العالم لصلاح فقط، موضحا أن صلاح لم يجد الدعم المطلوب، كما أنه يستحق المزيد من الاحترام.

وأضاف أن خروج منتخب مصر على يد السنغال في تصفيات كأس العالم أمر منطقي، لأن السنغال أقوى بكثير، مطالبا الاتحاد المصري بتقديم مشروع متكامل لتطوير اللعبة.

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ميدو: محمد صلاح مش روبوت.. وابتعاده عن التهديف طبيعي

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