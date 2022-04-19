فرنسا: الحظر الأوروبي على النفط الروسي قيد الإعداد

أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الثلاثاء، إن الحظر الأوروبي على النفط الروسي قيد الإعداد، مضيفًا أن الرئيس إيمانويل ماكرون يرغب في اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال لو مير لـ"راديو أوروبا 1": 'آمل أن نقنع شركائنا الأوروبيين خلال الأسابيع المقبلة بوقف استيراد النفط الروسي".

أكد وزير المالية الفرنسي دعم بلاده فرض حظر على واردات النفط الروسي.

وحث وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، أمس الإثنين، الدول الأوروبية على أن تشمل حزمة العقوبات السادسة حظر النفط الروسي.

وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن حظر التكتل للنفط الروسي سيحدث "عاجلا أم آجلا"

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا الساسة الغربيين،إلى الاتفاق سريعا على حظر النفط الروسي، وشكا من أن ”تقاعسهم“ عن ذلك يودي بحياة الأوكرانيين.

ومن دانبها، أكدت الحكومة الألمانية، في وقت سابق، أنها ستستغني عن النفط الروسي بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري.

وكشفت الحكومة عن استراتيجيتها المنتهجة والتي ترمي الى الاستقلال عن مواد الغاز والنفط والفحم الحجري القادمة من روسيا «ولكن ليس فورا».

ونفى وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اتهامات بأن الحكومة الألمانية تتلكأ في المضي قدما في الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأكد هابيك ان ألمانيا ستكون في موعد اقصاه نهاية الصيف المقبل مستقلة بشكل كامل عن الفحم الحجري الروسي بينما ستستقل في نهاية العام الجاري بشكل كامل عن النفط من روسيا.



