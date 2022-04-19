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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيركايرو تختار خدمات FHS من إيرباص لدعم أسطول طائراتها لوجيستيا

أعلنت إير كايرو، التابعة لوزارة الطيران المدنى، عن اختيار خدمات إيرباص المعروفة باسم Flight Hour Services (FHS) لدعم كامل أسطولها من طائرات إيرباص.      

وتتولى إيرباص خدمات المواد بما يشمل التخزين في الموقع ضمن المقر الرئيسي للشركة ومحطاتها الخارجية، فضلاً عن إصلاح المكونات وتوفير الخدمات اللوجستية وخدمات هندسة المكونات.

وتتيح حلول المواد من إيرباص لشركة إير كايرو خفض نفقاتها الرأسمالية عن طريق تقليل حاجتها إلى الاستثمارات والحد من تكاليف الصيانة لديها في المستقبل.

كما تساهم خدمات FHS في ضمان جاهزية أسطول إير كايرو مع توافر قطع الغيار والخبرات الراسخة للتحقق من موثوقية المكونات.

وتوفر إيرباص خدمات Flight Hour Services (FHS) لأكثر من 1,200 طائرة في جميع أنحاء العالم، بفضل ميزاتها الاستثنائية ولا سيما خلال فترات ما بعد الأزمات التي تفرض على شركات الطيران مراقبة تكاليفها وضبط استثماراتها.

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