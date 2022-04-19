المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل حكمها بمعاقبة حداد وعامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لإتهامهم بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغا من "يوسف . ص . م" 15 سنة سائق، يفيد بأنه حال إستقلاله دراجة بخارية "توك توك" قيادته بالطريق العام ، فوجئ بقيام مجهولين باستيقافه وطلبا منه توصيلهما إلى أحد الأماكن ، وحال وصولهم قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" فى وجهه، وتمكنوا من شل مقاومته والاستيلاء على الدراجة البخارية ومبلغ مالى بحوزته ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد . م . م" 25 سنة حداد، و"سعيد . ر . م" 22 سنة عامل، مقيمان بدائرة قسم بلبيس وتم ضبطهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات محبوسين علي ذمة القضية رقم 12165 لسنة 2021 جنايات قسم بلبيس والتي أصدرت حكمها المتقدم.