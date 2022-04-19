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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عماد: أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

تارا عماد
تارا عماد

كشفت الفنانة تارا عماد، عن الشخصيات التي تتمنى أن تقدم قصتهم على الشاشة أو فيلم سينمائي.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": “أتمنى أن أقدم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة”.


وتابعت تارا: “لا أرد على الانتقادات وخاصة على السوشيال ميديا ولكن اقرأها وأحاول أن أفهم رأي الناس وفي البداية كنت أعرف أن هناك انتقادات وخاصة المهوسين بالمسلسل الأصلي ولكن بعدما شاهدوا المسلسل المصري أحبوه وشعروا أن له روح مختلفة”.

 

وأضافت: “توقعنا المقارنة بين النسخة العربي والأمريكي، ولكن أؤكد أن سوتس عمل مختلف، واضفنا عليه من الروح المصرية كثيرا، ولايوجد شبيه له في السباق الرمضاني، وفي البداية، الجمهور هاجمنا عند طرح البوسترات الرئيسية للعمل والبرومو ولكن بعد الحلقات الاولى من العمل اعجبوا به وتابعوه، واحبزا الشخصيات بالشكل الذي ظهرت به”.

سعاد حسني ميجان ماركل فاتن حمامة سوشيال ميديا مواقع التواصل مسلسل سوتس

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