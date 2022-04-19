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تعليم

استاذ سموم بالقومي للبحوث يوضح أهمية تناول الفول في رمضان

صدى البلد

قال الدكتور عاصم أنور ابوعرب، استاذ السموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إن الفول المدمس الذي يعد الوجبه الشعبية الأولى فى مصر ومن أشهر الأطباق، له فوائد عديدة لأنه من البقوليات الغنية بالبروتينات، حيث تتراوح نسبتها فيه بين 20 إلى 40% وهى لازمة لبناء جسم الإنسان وتساعد على نموه ونشاطه.

وأضاف ابوعرب أن الفول غنى أيضاً بالعديد من العناصر المعدنية اللازمة للجسم مثل الحديد والفوسفور والكالسيوم والمغنسيوم وكذا الفيتامينات مثل فيتامين أ ،ج وهو أيضاً مصدر جيد للألياف.

وأشار إلى أن قيمته الغذائية تزداد بتنوع طرق إعداده والإضافات المختلفة له والتى ترفع من محتوى العناصر الغذائية به مثل البروتينات عند إضافة البيض له والأملاح المعدنية والفيتامينات عند إضافة الملح والتوابل والليمون والبقدونس والطماطم والفلفل الأخضر ومحتوى الدهون عند إضافة الزيوت والمسلى والطحينة البيضاء.

وأوضح أنه مفيد لتطهير المعدة والأمعاء عند إضافة البصل أو الثوم إليه، وللفول ايضا علاقة كبيرة بمستوى السكر في الدم حيث انه يحافظ عليه.

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وأشار إلى أن الفول لديه القدرة على مكافحة الامساك وذلك عن طريق قشوره، ويحتوي الفول على مواد تقوّي مناعة الجسم ضّد الأمراض المختلفة وللفول المدمس مكانة مقدسة فى شهر رمضان وهو من الأطباق الشهية خاصة على مائدة السحور حيث يعطى إحساس سريع بالشبع والطاقة، ويؤكد علماء التغذية أن الفول المدمس ليس وجبة متكاملة فحسب، بل هو أيضاً "طبق السعادة الحق" لما يحتويه على مكونات تساعد على تحفيز مشاعر البهجة وتحسين مزاج كل من يتناوله.

وتابع: " تأتي أهمية طبق الفول المدمس الذي تتوافر فيه العناصر الثلاثة لضمان مساعدة الجسم على تكوين موصلات السعادة وتحقيق قوة الأداء والتقليل من سرعة الشعور بالإجهاد والتوتر. وبالرغم من ذلك ينصح الأفراد المصابين بنقص فى أنزيم أنيميا الفول بالحذر الشديد فى تناول الفول قبل الشفاء".

وزير التعليم العالي المركز القومى للبحوث

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