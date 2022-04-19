عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أخر أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 19- 4 - 2022.. فيديو

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي، اليوم  الخميس 19 أبريل 20 22 في محال الجزارة بمحافظة الجيزة مع أقتراب الأعياد .

وسجلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 160جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضاني 170 جنيها.

واستقر سعر اللحم البلدى الكبيرة 130  جنيها للكيلو، وسعر اللحم البلدى الصغير 150 جنية وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 130جنيها الكيلو.

وتراوحت الكبدة البلدي الصغيرة 160 جنيها، والكبدة الكبيرة 170 جنيها، والكلاوي والقلب 150جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 جنيها، والبوفتيك 170 جنية

وتراوحت أسعار لحم الراس بين 65جنيها للكيلو، وزوج الكوارع 240 جنيهاً ، والممبار 70 جنية الكيلو،والفشي 60 جنيهاً والكرشي 25 جنيهاً .

https://fb.watch/cunp_vaPMV/

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأعلى للإعلام يحقق مع خالد الغندور ومحمد شبانة فى شكاوى الأهلي والزمالك

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

دعوات بكثرة الإنجاب.. ماذا يفعل الهندوس لمنع تحول الهند دولة إسلامية

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

السكة الحديد: سقوط عجلة بوجي عربة من قطار 383 القاهرة/المنصورة دون ضحايا

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو إلقاء أب لابنته من البلكونة لتقديمه إلى النيابة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر:على المسلم أن يعطي مما وهبه الله ولا ينتظر الثواب إلا من خالقه

مفتي الجمهورية: مارية القبطية كانت زوجة للرسول ولم تكن مِلك يمين

شيخ الأزهر: كلما زاد الإيمان اشتد البلاء وتساقطت الذنوب كأوراق الشجر

أبرزها الإعفاء من الضريبة العقارية.. 10 مزايا يمنحها القانون للجمعيات الأهلية

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية في 2021 إلى سوريا 66%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء: حريصون على توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج

شاهد.. عروس تصفع عريس على وجهه أمام المعازيم|فيديو

أحمد الأحمد بطل "العائدون" في حوار خاص لـصدى البلد: مخرج المسلسل استثنائي وسعيد بتجربتي الأولى بالدراما المصرية

نجوم الفن والإعلام يحتفلون بانتهاء تصوير "دايما عامر"

فيديو

ليلى غفران تخرج عن صمتها وتتحدث عن ابنتها المقتولة وواقعة مسجد الحسين "فيديوجراف"

فرقة ثلاث اخوات فى تحدي جديد لاغنية يا معافر لـ شيرين

هتعقد في بيتك كام يوم ؟ .. تفاصيل إجازة عيدي الفطر والعمال

ليس الأول.. كيف تعاملت الأجهزة الأمنية مع مدعي النبوة في الإسماعيلية؟

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ