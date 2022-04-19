أخر أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 19- 4 - 2022.. فيديو

ينشر موقع "صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي، اليوم الخميس 19 أبريل 20 22 في محال الجزارة بمحافظة الجيزة مع أقتراب الأعياد .

وسجلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 160جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضاني 170 جنيها.

واستقر سعر اللحم البلدى الكبيرة 130 جنيها للكيلو، وسعر اللحم البلدى الصغير 150 جنية وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 130جنيها الكيلو.

وتراوحت الكبدة البلدي الصغيرة 160 جنيها، والكبدة الكبيرة 170 جنيها، والكلاوي والقلب 150جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 جنيها، والبوفتيك 170 جنية

وتراوحت أسعار لحم الراس بين 65جنيها للكيلو، وزوج الكوارع 240 جنيهاً ، والممبار 70 جنية الكيلو،والفشي 60 جنيهاً والكرشي 25 جنيهاً .

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