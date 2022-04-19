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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقدم التهنئة للأنبا ماركوس بمناسبة عيد القيامة المجيد ..صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس، أسقف كفر الشيخ ودمياط، بعيد القيامة المجيد بكنيسة القديسة دميانة بمدينة كفر الشيخ، والقمص بطرس بطرس بسطاوروس، وكيل عام المطرانية.
 

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جاء ذلك بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة غادة أو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والقمص ماتياس موريس، والقمص كيرلس زكي، والقمص إسحق عبد المسيح، والقمص تادرس فتحي، والقمص داود سمير، والقس ياكوبس أسعد، والقس يوسف سلامه، والقس أيوب عزت، والقس صموئيل لبيب، والقس لوكا سلامة، والقس يوسف سلامو، والقمص ويصا رأفت، والقس دميان أميل، والقس أبانوب فارس، وجورج سمير، عضو بيت العائلة المصرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يسعده أن يتقدم بالتهنئة للإخوة الأقباط وجميع المصريين بعيد القيامة المجيد، وانقل لكم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعيد القيامة، وتحيات قيادات الدولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فكل عام وأنتم وجميع المصريين بخير.
 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يود أن يعرب عن خالص اعتزازه بمواقف الكنيسة الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور.


من جانبه، أعرب الأنبا ماركوس، عن خالص شكره للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على تهنئتهم، ناقلاً تهنئة وتحيات البابا تاوضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكداً أنه من حسن الطالع أن مصر كلها تحتفل بشهر رمضان المبارك، وبعيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا بالخير والأمن والسلام.

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الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة كفر الشيخ وكيل وزارة الأوقاف القيامة المجيد الأنبا ماركوس

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