عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على فوائد السكر البني

صدى البلد

يعتبر السكر البني واحدًا من أفضل السكريات نظرًا فوائده الصحية وخصائصه المختلفة عن السكر الأبيض المبلور العادي، والسكر البنيله بنية كيميائية مختلفة ويتفاعل جسم الإنسان معه بطريقة جيدة، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الصحية للسكر البنى وفقا لموقعhealth.
 

فوائد السكر البني ما يلي :-

· مفيد في أوقات الصيف حيث يخلط مع ماء جوز الهند فيعطي شعور بالبرودة.

·يحتوي على السيلينيوم الذي يساعد على ارتخاء الأعصاب.

·يحتوي على سعرات حرارية قلية وبهذا فائدة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية.

·يحتوي على عنصر الحديد.

·  يحتوي على مضادات الأكسدة.

· يعطي الطاقة.

·يحتوي على المعادن مثل الكالسيوم.

· يساعد في علاج البهاق.

· يسرع عملية الأيض.
 

السكر البنى له استخدامات كثيرة للحفاظ على البشرة فهو يعتبر مقشّر طبيعيّ يعمل على تجديد الخلايا مع بعض الإضافات البسيطة منالمنزل ومن هذه الوصفات وصفة لتقشير الجسم والوجه عن طريق إضافة أي زيت للسكر وفرك الجسم والوجه بها بطريقة دائرية ثم غسلهابماء دافئ او بخلطه الزيوت المعطرة أو فيتامين E أو عن طريق خلطه بالليمون أو الشوفان، وتكون النتيجة أكثر من رائعة عند خلط كلّ منالسكر البني مع السكر الأبيض وأي نوع من العطور أو الزيوت المحبّبة لإضافة رائحة لطيفة ويقشّر بها الجسم.

 

يساعد السكر البني على التخلّص من شحوب البشرة خاصّة إذا تمّ تقشير البشرة بشكل منتظم، ويمكن استخدامه كماسك مرطب للبشرة بإضافة زيت جوز الهند، وزيت الزيتون إلى السكر البنيّ وتدليك الوجه بشكل دائريّ.

السكر البنى السكر فوائد السكر فوائد السكر البني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاول إلقائها في الشارع.. القبض على والد فتاة البلكونة بـ الجيزة

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الأعلى للإعلام يحقق مع خالد الغندور ومحمد شبانة فى شكاوى الأهلي والزمالك

دعوات بكثرة الإنجاب.. ماذا يفعل الهندوس لمنع تحول الهند دولة إسلامية

موضوعات متعلقة

الأرز والمكرونة والمشروبات المحلاة أبرزها.. محظورات علي مرضي السكر في رمضان

ترشيحاتنا

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

بث مباشر.. صلاة التراويح في اليوم الثامن عشر من رمضان بمسجد السيدة نفيسة

جيرو يقود تشكيل ميلان لمواجهة إنتر في نهائي كأس إيطاليا

قرعة تصفيات أمم أفريقيا.. مجموعة قوية لمصر وصدامين عربيين

مصر تصطدم بغينيا وأثيوبيا ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

بايدن يعلن إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 18 .. جنون چوني بسبب اليوتيوب ومكي يقطع الإنترنت

باب طائرة ينفتح في الهواء.. شاهد رد فعل الركاب|فيديو

إلهام شاهين لـ صدى البلد: دوري فى بطلوع الروح يقدم لأول مرة على الشاشة.. ولم أضع شروطاً لوضع اسمي على التتر .. وشاهدت مئات الفيديوهات لداعشيات قبل التصوير

معجزة.. موبايل ينقذ جندي أوكراني من الموت برصاصة قاتلة| فيديو

فيديو

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

تفاصيل احتراق مركب سياحي في الغردقة دون خسائر بشرية.. فيديو جراف

سعر البامية والطماطم .. تفاصيل أسعار الخضراوات والفاكهة

ملاكنا سنحبك دائمًا.. كريستيانو يعلن وفاة رضيعه وغموض حول مشاركته أمام ليفربول

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ