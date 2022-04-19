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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام موافي يحذر مرضى الأنيميا المنجلية من نقص الأكسجين.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الأنيميا المنجلية بها ميزة هامة جدًا، لافتًا إلى أن الله جعل الخلية الحمراء تسير في الأوعية الدموية بسهولة كبيرة جدًا. 

وأضاف حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن، الإنسان الذي يعاني من الأنيميا المنجلية لو تعرض لنقص الأكسجين؛ تتحول الخلية الحمراء لشكل منجل وهو أمر يتسبب في غلق الوعاء الدموي «يؤدي هذا الأمر لشبه جلطة؛ مجموعة خلايا حمراء قفلت القلب».

وتابع أن هذا الأمر قد يؤثر على الطحال والقدم، ويتسبب في شلل بالمخ، ناصحًا الأطفال قائلاً: «حذاري تتعرض لنقص أكسجين»، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤثر على الخلايا الحمراء التي تتسبب في غلق الشريان، موضحًا أن تشخيص هذا الأمر بسيط جدًا «وهو مرض مش لطيف».

وأوضح أن مرض الأنيميا المنجلية مرض وراثي، وهو متواجد في مصر بشكل ضعيف جدًا.

حسام موافي القصر العينى الأنيميا المنجلية الأوعية الدموية

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