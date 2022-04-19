محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر يونايتد، في قمة مؤجلات الجولة 30 لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.

تشكيل مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: فيل جونز- هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف

خط الوسط: إيرون وان بيساكا بيساكا. ـ نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز - ديوجو دالوت

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا - ماركوس راشفورد.

ويغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد وفاة نجله الرضيع أمس، إضافة لعدد من الغيابات بسبب الإصابة على رأسها رافاييل فاران ولوك شاو.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول.