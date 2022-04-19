بايدن يعلن إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يخطط لإرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة والمدفعية إلى أوكرانيا.

وعند وصوله إلى بورتسموث، نيو هامبشاير، سأل الصحفيون بايدن عما إذا كان يخطط لتزويد أوكرانيا بمزيد من المدفعية، فأجاب بـ “نعم”.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن” أن الشحنات من حزمة المساعدة الأمنية الأخيرة التي قدمتها الإدارة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا “بدأت في الوصول”، بما في ذلك المعدات الثقيلة، مثل 11 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17 و 18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم و 300 طائرة بدون طيار أخرى من طراز “Switchblade”.