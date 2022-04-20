بأكثر من 45 ألف جنيه.. ضبط صاحب مخبز بلدي وبحوزته 5715 كجم دقيق بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال 24 ساعة ماضية.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه تم تحرير عدد من المحاضر تنوعت بين:"نقص وزن - وإيقاف - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات"، وغيرها من المحاضر في مجال الأسواق.

كما تم ضبط صاحب مخبز بلدي وبحوزته 5715 كجم دقيق مستودعات، للبيع بالسوق السوداء بأسعار مُرتفعة للمواطنين، بفروق مبالغ تبلغ إجماليتها 45148 جنيه، وذلك بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.