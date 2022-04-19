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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات دونيتسك ترفع علمها فوق ميناء ماريوبول.. وتحذير عاجل من الرئاسة الأوكرانية

مدينة ماريوبول الأوكرانية
مدينة ماريوبول الأوكرانية

رفعت قوات ​دونيتسك​ الانفصالية، اليوم الثلاثاء، علمها فوق ميناء ماريوبول، وفوق منطقة مصنع "آزوفستال" الذي يتحصن داخله آخر المقاتلين الأوكرانيين، حسب ما ذكرته شبكة "العربية".

من جانبه، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، أن روسيا قصفت معمل الصلب في ماريوبول بقذائف خارقة للتحصينات.

وكتب بودولياك على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "تواصل روسيا قصف آزوفستال بقنابل قوية مضادة للتحصينات.. العالم يشاهد قتل الأطفال عبر الإنترنت ويبقى صامتا".

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ودعا القادة الدينيين والعالميين إلى إيقاف ذلك عن طريق تنظيم ممرات إنسانية، وإلا سيكون الدم على أيديهم أيضًا.

من جانبه، قال مسؤول أوروبي، اليوم الثلاثاء، إن مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية قد تسقط في أيدي القوات الروسية في غضون أيام، متوقعًا أنها لوضع بها أصعب من بلدة بوتشا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح المسؤول الأوروبي الذي طلب عدم نشر اسمه: "نتوقع تدميرًا كاملاً للمدينة ووجود العديد من الضحايا المدنيين في ماريوبول"، معربًا عن تخوفه من أن يكون الوضع بها أسوأ من بوتشا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سقوط ماريوبول في احتفالات النصر على النازية يوم 9 مايو، لذلك قد يتم السيطرة على المدينة في الأيام المقبلة.

وتابع المسؤول الأوروبي أنه يعتقد أن هدف روسيا على المدى المتوسط ​​هو السيطرة على منطقتي لوجانسك ودونيتسك في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وتأمين جسر بري بين شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو وضمتها في عام 2014 ، ودونباس.

وأشار إلى أن ذلك سيستغرق على الأرجح من 4 إلى 6 أشهر، مضيفا أن الصراع قد يؤدي بعد ذلك إلى طريق مسدود.

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