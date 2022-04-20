رئيس جمعية سلامة الغذاء يوضح فوائد تناول التين المجفف في شهر رمضان

قال الدكتور عاصم أنور أبوعرب، استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إنه يرتبط شهر رمضان في معظم البلاد العربية والإسلامية ببعض الأطعمة مثل ياميش رمضان ليس فقط لما يتميز به من طعم مستساغ ولذيذ، ولكن أيضاً لارتفاع قيمتها الغذائية والصحية.



وأضاف أبو عرب أنه من أهم أنواع ياميش رمضان التين المجفف، وعلى الرغم من مذاقه اللذيذ إلا أن بعضنا يتناوله دون أن يدرك فوائده الغذائية والصحية، فهو يحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن الهامة مثل الزنك والمنجنيز والمغنيسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، لذا فهو يساعد في علاج أمراض فقر الدم والأنيميا الناتجة عن نقص الحديد في الجسم ويعتبر التين المجفّف وسيلة رائعة للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم نتيجة للتوازن بين البوتاسيوم والصوديوم.



وأشار إلى أنه يحتوى التين على بعض الفيتامينات مثل فيتامين ج ،هـ كما أن التين مخزن للألياف الغذائيَّة التي تساعد على تنشيط وظيفة الأمعاء ومنع حدوث الإمساك، كما يتميز التين باحتوائه على البكتين وهى ألياف قابلة للذوبان عند مرورها في الجهاز الهضمي فإنها تمتص الكوليسترول وتخرجه من الجسم، ويعتبر التين من الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تدمير الجذور الحرة التي تهاجم الأوعية الدموية والشرايين مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما أنها تساعد على الوقاية من سرطان القولون،



واستكمل : " ويحتوى التين أيضاً على الأحماض الدهنية اوميجا -3 وأوميجا-6 وهى تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، والتين المجفف واحد من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، حيث تحتوي الواحدة منها على 47 سعرا حراريا فقط، لذلك فهو وجبة خفيفة مثالية لمن يرغب في إنقاص وزنه بسرعة".



وتابع: " وعليه فإن التين المجفف من الأغذية الهامة في شهر رمضان، لما له من فوائد كثيرة على صحة الصائم، فإذا كان التمر منجم للفيتامينات، فالتين مخزن للألياف".