ضبط 270 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (شخصين - أحدهما المدير المسئول عن "مكتبة خردوات كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص") بمزاولة نشاط إجرامى بحيازة وتجميع كميات من الألعاب النارية المهربة جمركياً والمحظور إستيرادها أو تداولها بالأسواق لطرحها للجمهور وتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات باستهداف المكتبة والمخزن الملحق بها أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية من الألعاب النارية بلغت 270000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر" ومحظور تداولها بالأسواق) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

