وزير الخارجية الأمريكي يدعو فلسطين وإسرائيل إلى إنهاء دوامة العنف

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل والفلسطينيين إلى "إنهاء دوامة العنف"، وذلك في خضم التصعيد الجاري خلال الأيام الماضية والانتهاكات بالمسجد الأقصى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان:"في مكالمات منفصلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، شدد بلينكن على "أهمية العمل بين الفلسطينيين وإسرائيل على إنهاء دوامة العنف من خلال ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي تصعد التوترات".

إلى ذلك، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، أن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية سيسافرون هذا الأسبوع إلى إسرائيل والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية في محاولة لتهدئة الأزمة في القدس، وذلك نقلا عن 3 مصادر مطلعة بشكل مباشر على الأمر.

وتعكس الزيارة القلق المتزايد في واشنطن من أن المزيد من التصعيد يمكن أن يشعل جولة جديدة من العنف، مثل القتال في مايو 2021 بين إسرائيل وحماس.

من جانبها، علقت منظمة العفو الدولية، على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واصفةً إياها بـ"جريمة ضد الإنسانية"، وأن إسرائيل دولة "فصل عنصري".

وقالت منظمة العفو الدولية في تغريدة لها عبر تويتر، إن "الفصل العنصري ليس مجرد أثر من الماضي، إنه واقع يعيشه الفلسطينيون- إنه يحدث حتى يومنا هذا".

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن "سياسة الفصل العنصري الإسرائيلي تستمر من خلال القتل والتعذيب وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية"، موضحةً أن أعمال العنف التي تمارس بحق الفلسطينيين "جريمة ضد الإنسانية يجب أن تنتهي".