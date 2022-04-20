استعادة الاتصالات مع المحطة.. بعثة من الوكالة الذرية تتوجه إلى تشيرنوبل قريبا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن أوكرانيا أبلغتها، أمس الثلاثاء، إنه تمت استعادة الاتصالات المباشرة بين محطة تشيرنوبل النووية والهيئة الحكومية للطاقة الذرية بعد مغادرة القوات الروسية للمنشأة.

وكانت أوكرانيا أخبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 10 مارس، أنها فقدت الاتصال المباشر بمحطة تشيرنوبل، موقع كارثة 1986، إذ استولت القوات الروسية عليها في بداية الغزو وغادرت منها الشهر الماضي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل جروسي "من الواضح أن هذا لم يكن وضعًا مستدامًا وإنه لأخبار جيدة أن المنظم يمكنه الاتصال بالمحطة مباشرة عند الضرورة".

ويخطط جروسي لقيادة بعثة خبراء من الوكالة الذرية لزيارة محطة تشيرنوبل النووية قريبا، لإجراء تقييمات السلامة الإشعاعية والنووية، وتسليم المعدات وإصلاح أنظمة المراقبة عن بعد.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال في وقت سابق، إنهم ينتظرون الإذن من السلطات الأوكرانية لإرسال بعثة إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية.

وقال جروسي، إنه "لا يوجد موعد لزيارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد، لكن من الممكن إرسال 3 أو 4 مفتشين أو خبراء إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية".

وأضاف جروسي: "أخبرنا زملاؤنا الأوكرانيون أن إزالة الألغام في المنطقة المحظورة لم تكتمل ونحن ننتظر الإذن"، مؤكدا عدم وجود مستويات عالية من الإشعاع في منطقة محطة الطاقة النووية.