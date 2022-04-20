المجلس العالمي للتسامح: إحراق متطرفين بالسويد نسخاً من القرآن «سلوك همجي»

يتنافي مع المبادئ الدينية وحقوق الإنسان

استنكر المجلس العالمي للتسامح والسلام بشدة ما اقدم عليه متطرفون في مملكة السويد بشمالي أوروبا من إحراق نسخ من القرآن الكريم مما يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية التي تنص علي ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم واديانهم.

وأهاب المجلس العالمي للتسامح والسلام بالمشرعين حول العالم وضع التشريعات الوطنية اللازمة لمجابهة هذه التجاوزات ووضع حد لها وحصرها في اضيق نطاق لسد الطريق امام محاولات الفتنة وزعزعة الاستقرار والسلام العالمي.

وأكد معالي احمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ان التعدي علي المقدسات الدينية ليس من حرية الرأي والتعبير بل سلوك همجي يتنافي مع جميع القيم والمبادئ الدينية وحقوق الإنسان والحريات الاساسية ويؤجج مشاعر العنف والكراهية ويهدد أمن المجتمعات واستقرارها والتعايش السلمي.

وطالب الجروان المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة ومنظماتها بضرورة التصدي لهذه الاعمال المشينة وسن تشريعات دولية تمنع الاساءة للمقدسات الدينية وتحمي حقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في مجتماعتهم التي بعيشون فيها.

وشدد الجروان علي ان مواجهة التطرف مسؤلية جماعية وانه يعمل بجد من خلال المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته (البرلمان الدولي للتسامح والسلام) وشركائه علي نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش وتعزيز ثقافة السلام وقبول الاخر وزيادة الوعي بالقيم المشتركة ونبذ الكراهية والتطرف والاقصاء ومنع الاساءة لكافة الاديان والمقدسات ورفض كافة اشكال خطاب الكراهية المبني علي المعتقد او العرق او الدين .