بقصد الإتجار.. ضبط مليون صاروخ ألعاب نارية بحوزة شخص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية، بحوزة شخص بالقاهرة بقصد الإتجار.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالألعاب النارية، متخذًا من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم، مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على 40 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام، بإجمالي مليون و200 ألف و400 صاروخ.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.