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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم الدفعة الأولى من المنازل على المنتفعين بالتجمعات التنموية بنخل

تسليم اول دفعة من
تسليم اول دفعة من المنازل بنخل

 

بدأت محافظة شمال سيناء،   في تسليم اول دفعة من  المنازل وقطع الأراضي في التجمعات التنموية علي المنتفعين  بنخل،  و الذين وقع عليهم الاختيار   في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالعيد القومي أعياد تحرير سيناء. 
حيث قامت لجنة برئاسة العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، بتسليم  34 منزل وقطعة أرض علي مساحة 5 أفدنة  بالتجمع التنموي بابو رصاصة بقرية صدر الحيطان بمركز نخل  بوسط سيناء.

حضر التسليم  لجنة برئاسة العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء،  والمدير العام محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال،  و مرزق رزيق سكرتير مدينة نخل،  ومندوب إدارة الأشغال  ومندوب إدارة المياه بالقوات المسلحة ومدير الإدارة الزراعية ومدير شركتي الكهرباء والمياه   والري.

تجمع السياحة

 

وفي سياق آخر..سيتم ، اليوم الأربعاء ، إجراء القرعة العلنية لتوزيع 25منزل بتجمع السياحة بمركز نخل،  والمقامة بتمويل من بيت الزكاة المصري  ، بحضور دكتور احمد طارق المنسق العام لبيت الزكاة المصري،  وذلك برئاسة المدير العام  محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء
يحضر التسليم  مندوب من مديرية التضامن الاجتماعي ومندوب من مديرية الإسكان ، ومندوب من مديرية التضامن الاجتماعي والأجهزة الأمنية بالمركز.

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انطلاق فعاليات مسابقتي المسكن الأنيق وأشغال الإبرة بتعليم شمال سيناء

اول دفعة المنازل التجمعات التنموية نخل

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