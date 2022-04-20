حملة لمكافحة الذباب ورش محطات الصرف الصحي بالعريش

نفذت إدارة المتوطنة" وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش" بمديرية الصحة محافظة شمال سيناء، حملة لمكافحة الذباب ويرقات الناموس، ورش محطات الصرف الصحي للقضاء علي يرقات الناموس، في احياء مدينة العريش ، خاصة المناطق علي أطراف العاصمة .

محطات الصرف الصحي

وقال المهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، انه تم تغطية حى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وايضا تم تغطية محطات الصرف الصحي فى حى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ .



وقد شمل أعضاء فريق خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش ، كل من المهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش ، والفنيين كمال السيد والاستاذ السيد السنوسي والاستاذ محمد شحاته وعامل محمد اسماعيل ، و نافذ عبده مسلم.

كما نفذت وحدة ملاريا بئر العبد التابعة لادارة بئر العبد الصحية ، حملة للقيام برش محطة الصرف واحواض الترسيب واماكن تجمع المياه ببئر العبد للقضاء على يرقات البعوض قبل تحولها لحشرة كامله.

