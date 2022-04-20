ماجدة خير الله : «فاتن أمل حربي» بداية انطلاقة لـ شريف سلامة

أشادت الناقدة ماجدة خير الله بتجسيد الفنان شريف سلامة لشخصية “سيف” فى مسلسل فاتن أمل حربى من خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ماجدة خير الله: "شخصية سيف اللي بيلعبها شريف سلامة في مسلسل فاتن أمل حربي تعتبر نقطة انطلاق جديدة في مشواره الفني".

وأضافت ماجدة خير الله: "رغم انه بيقدم شخصية بغيضة، الا انه احياناً يحاول أن يبدو لطيفاً ولكن تخونه طبيعته وأخلاقه الوضيعة، والمضحك في الأمر انه بيدلع مراته فاتن ويناديها بتونا حتي وهو بيضربها ويمسح بيها البلاط".

وأوضحت ماجدة خير الله :"شريف سلامة ملتزم بالشكل الخارجي للشخصية فيبدو مبهدل وغير مهندم وملابسه (مزيته) وبسهولة تدرك انه كياد زي امه، وبيبتسم بشماتة بعد كل مصيبة تقع فيها طليقته نتيجة لسلوكه ومكائده واستغلاله لثغرات القانون ! ".

واختتمت ماجدة خير الله :" شريف سلامة نموذج للممثل اللي بيذاكر الشخصية ويضيف لها ملامح خاصه في طريقة الكلام ونبرة الصوت ولغة الجسد، حتي يبدو وكأن هو و سيف كيان واحد ،مسلسل فاتن أمل حربي تأليف ابراهيم عيسي اخراج محمد العدل (ماندو العدل)".

شهدت أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من التفاصل المشوقة، وفيها اكتشفت نيللي كريم، أن شريف سلامة، هو الذي سرق شنطة المليون جنيه، حيث شاهدته من خلال كاميرات المراقبة.

واجهت نيللي كريم، شريف سلامة، ولكنه تحداها وقال لها إنها لا تستطيع إثبات ذلك، وطلب منها أن يبدأوا حياة جديدة بتلك الفلوس، لكنها رفضت وذهبت لتبليغ الشرطة وهي أمام القسم تلقت مكالمة من صاحبة الشنطة وهددتها بخطف بناتها فتراجعت عن الأمر.