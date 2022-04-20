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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة محتشمة.. درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

درة
درة

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات  إنستجرام.

 

وظهرت درة في الصورة بإطلالة محتشمة مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن تصدرت الفنانة درة، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد ظهورها في برنامج “رامز موڤي ستار” مع الفنان رامز جلال، والذي يُعرض في شهر رمضان المبارك.

 

حيث حققت الحلقة نجاحا كبيرا، بردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا.

 

وحرصت الفنانة التونسية دُرة، علي مشاركة جمهورها صورة لها من برنامج «رامز موفي ستار» بعد وقوعها ضحية رامز فى  برنامجه الجديد وذلك عبر "استوري" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

ونشرت "درة" صورة لها بعد ظهورها مع رامز جلال في برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

 

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

درة رمضان انستجرام الفن التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا

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