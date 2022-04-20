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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ورق العنب بـ 8 جنيهات..تراجع كبير في أسعار الخضراوات اليوم

صدى البلد

شهدت أسعار الخضراوات تراجعا كبيرا اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 ، وسجلت أسعار الطماطم في الجملة سعر 9 جنيهات للكيلو، وأنهار سعر ورق العنب مسجلا 8 جنيهات للكيلو في سوق الجملة  والفلفل بـ 6 جنيهات، فيما تباينت أسعار الفاكهة.

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

تراجع سعر الطماطم

وصل سعر الطماطم إلى 9.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 2 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 4 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 9 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 7 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 5.5جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ  10 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8 جنيهات، والألوان بـ15 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 8 جنيهات.

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سعر الخيار

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 6 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 7 جنيهات، ووصل سعر السبانخ إلى 5 جنيهات للكيلو والقلقاس بـ 6 جنيهات، والبطاطا بـ 3.5 جنيه للكيلو، والثوم بـ 5.5 جنيه، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات.

سعر ورق العنب

ووصل سعر ورق العنب البناتي إلى 8 جنيهات للكيلو، وورق العنب البلدي بـ 8 جنيهات للكيلو، والخرشوف الـ 5 وحدات بـ 17.5 جنيه، والفجل الأحمر بـ 4 جنيهات للكيلو، وقرع العسل "6 كيلو" بـ 24 جنيها.

أسعار الفاكهة

فيما يتعلق بالفاكهة فوصل سعر البرتقال الصيفي إلى 4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة إلى 9 جنيهات، واليوسفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ 10 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب المستورد الأسود 25 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 8 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 10  جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 5 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ12 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.

اسعار الخضراوات اسعار الفاكهة اسعار الطماطم سعر ورق العنب سعر الخيار

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