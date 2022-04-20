الضرائب تناشد الشركات بسرعة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 15 يونيو

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والتى يتم تطبيقها بشكل مرحلي ، مطالبًا الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة فى مرحلتها السابعة وفقًا للقرار رقم ( 208 ) لسنة 2022 ، بسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني ، قبل 15 يونيو القادم .

وأوضح " عبد القادر " أن خطوات التسجيل الذاتى على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على اللينك التالى مباشرة

https://profile.preprod.eta.gov.eg/signUp

و يتم إدخال الرقم الضريبى للممول ( الشركة ) المكون من تسعة أرقام وتأكيد الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية ثم يتم المتابعة والتوقيع من خلال التوكن وشهادة الختم الالكترونى ، ثم يقوم الممول بتحديد اللغة الافتراضية والبريد الالكترونى الخاص بالممول ( الشركة ) ورقم موبيل الممول ( الشركة ) وبعد ذلك سيصل كود تأكيد على البريد الالكترونى وكود تأكيد على الموبيل على الممول إدخالهم فى الخانات المحددة بصفحة التحقق.

و بعد ذلك يتم ادخال بيانات المفوض ( رقم بطاقة قومى سارية – الاسم الاول والاخير –البريد الالكترونى لتسجيل الدخول – تأكيد البريد الالكترونى لتسجيل الدخول ) ثم يتم الضغط على انهاء وارسال الدعوة ستظهر رسالة باكتمال التسجيل ، لافتًا إلى أنه سيتم ارسال دعوة للمسؤول ( المفوض ) لاستكمال التسجيل ويتم فيها ادخال الرقم القومى للمفوض ورقم موبيل المفوض وإدخال كلمة السر وتاكيد كلمة السر والضغط على حفظ.

وأوضح " عبد القادر " أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة الختم الإلكترونى ، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS ،لافتًا إلى أنه بالنسبة الختم الإلكتروني ، يمكن لهذه الشركات الحصول على الختم الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة.

وأكد " عبد القادر " أن المصلحة تقوم بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية اسبوعيًا ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك على الرابط التالى

https://www.facebook.com/tax.egypt

كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكترونى التالى [email protected]

وذلك للتنسيق لعقد ندوات توعية مجانية ، مضيفًا أن الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية 16395 يتلقى كافة الاستفسارات والتساؤلات ويقوم بالرد عليها .

ومن الجدير بالذكر أنه صدر قرار رقم (208 ) لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg/ ، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات ، وذلك إعتباراً من ١٥ يونيو ٢٠٢٢ ، مع مراعاة ما نصا عليه القرارين رقم (٤٤٣) ، ورقم (٦١٩)لسنة ٢٠٢١ بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ( المجموعة الأولى والمجموعة الثانية ) .