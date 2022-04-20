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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب تناشد الشركات بسرعة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 15 يونيو

مصلحة الضرائب المصرية-
مصلحة الضرائب المصرية- صورة أرشيفية

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والتى يتم تطبيقها بشكل مرحلي ، مطالبًا الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة  فى مرحلتها السابعة وفقًا للقرار رقم  (   208  ) لسنة 2022 ، بسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني ، قبل  15 يونيو القادم . 

وأوضح " عبد القادر "  أن خطوات التسجيل الذاتى على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على اللينك  التالى مباشرة       

https://profile.preprod.eta.gov.eg/signUp                                            

و يتم إدخال الرقم الضريبى للممول ( الشركة ) المكون من تسعة أرقام وتأكيد الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية ثم يتم المتابعة والتوقيع من خلال التوكن وشهادة الختم الالكترونى ، ثم يقوم الممول بتحديد اللغة الافتراضية والبريد الالكترونى الخاص بالممول ( الشركة ) ورقم موبيل الممول ( الشركة )  وبعد ذلك سيصل كود تأكيد على البريد الالكترونى وكود تأكيد على الموبيل على الممول  إدخالهم  فى الخانات المحددة بصفحة التحقق.

و بعد ذلك يتم ادخال بيانات المفوض ( رقم بطاقة قومى سارية – الاسم الاول والاخير –البريد الالكترونى لتسجيل الدخول – تأكيد البريد الالكترونى لتسجيل الدخول ) ثم يتم الضغط على انهاء وارسال الدعوة ستظهر رسالة باكتمال التسجيل ، لافتًا إلى أنه سيتم ارسال دعوة للمسؤول ( المفوض ) لاستكمال التسجيل ويتم فيها ادخال الرقم القومى للمفوض ورقم موبيل المفوض وإدخال كلمة السر وتاكيد كلمة السر والضغط على حفظ. 

 وأوضح " عبد القادر " أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة الختم الإلكترونى ، واستخدام نظام تكويد   GS1 أو EGS ،لافتًا إلى أنه بالنسبة الختم الإلكتروني ، يمكن لهذه الشركات  الحصول على الختم الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة.

وأكد " عبد القادر " أن المصلحة تقوم بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية اسبوعيًا ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك على الرابط التالى

 https://www.facebook.com/tax.egypt

كما يمكن للمؤسسات المختلفة  التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكترونى التالى [email protected]

وذلك للتنسيق لعقد ندوات  توعية مجانية ، مضيفًا أن الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية  16395 يتلقى كافة الاستفسارات  والتساؤلات ويقوم بالرد عليها . 

ومن الجدير بالذكر أنه صدر قرار رقم (208 ) لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق  ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg/ ، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات ، وذلك إعتباراً من ١٥ يونيو ٢٠٢٢ ، مع مراعاة ما نصا عليه القرارين  رقم (٤٤٣) ، ورقم (٦١٩)لسنة ٢٠٢١ بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ( المجموعة الأولى والمجموعة الثانية )  .

 

مصلحة الضرائب وزارة المالية منظومة الفاتورة الالكترونية الرقم الضريبى

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