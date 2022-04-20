آخر أسعار الدواجن بالأسواق اليوم ..فيديو

رصدت عدسة صدي البلد اليوم الأربعاء آخر أسعار الدواجن في الأسواق، وقال محمد سعيد أحد بائعي الدواجن بمحافظة الجيزة ، إن أسعار الدواجن إرتفعت في الفترة الأخيرة .

وأكد صاحب المحل لـ "صدى البلد " إن سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها للكيلو، والفراخ البلدى 42 جنيها والبانيه 85 جنيها، والوراك 40 جنيها، والهياكل 20 جنيها، والكبد والقوانص 48 جنيها ، والبط والأوز 40 جنيها للكيلو، والسمان 35 جنيها للزوج، والأرانب 65 جنيها للكيو والرومي 70 جنيها للكيلو.

ولفت الي أن حركة البيع والشراء في مستوي معتدل مع اقتراب أعياد الأقباط في مصر وشرائهم للدواجن .

https://fb.watch/cvHOop0fGO/