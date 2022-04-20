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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: الصوامع أجازة أول وثاني أيام عيد الفطر

علي المصيلحي وزيرة
علي المصيلحي وزيرة التموين والتنمية الداخلية

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل بكافة المواقع التخزينية للجهات الرئيسية المسوقة للقمح المحلي موسم ٢٠٢٢ حتى يوم وقفة عيد الفطر ، مع إيقاف العمل أول وثاني أيام العيد على أن يستأنف العمل ثالث أيام عيد الفطر.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بمنح المطاحن التموينية إجازة لمدة 3 أيام متتالية 1 و2 و3 مايو، بمناسبة عيد الفطر، على أن يتم استئناف العمل يوم 4 مايو، وذلك من أجل تحديد كميات حصص الدقيق المقرر صرفها للمخابز.

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التموين: منح المطاحن إجازة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر

ويتضمن القرار، أنه على المطاحن التي لا ترغب في الحصول على إجازة إخطار مديرية التموين المختصة»، وألزم القرار مديريات التموين بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز.

وألزمت وزارة التموين، المديريات بأن تقوم بإرسال ملف إلكتروني لشركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» وكذلك الوزارة، على أن يتضمن الملف بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط، مشددا على عدم قيام مديريات التموين بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 1 مايو حتى 3 مايو على نظام إدارة المخابز بالمديرية.

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