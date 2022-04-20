آخر أسعار الأسماك بالأسواق اليوم ..فيديو

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الأربعاء أسعار الأسماك فى سوق محافظة الجيزة وحركة الشراء من المواطنين بعد ارتفاع الأسعار التي تواجه البائعين.

وقال محمد أحمد إن سعر السمك البلطي 40 جنيها والجمبري 140 جنيها والبوري 80 جنيها والمكرونة 120 جنيها.

وأضاف أن الكابوريا وصلت إلي 150 جنيها ، منوهاً بأن الأسواق في حالة من الركود وتوقف حركة البيع والشراء بسبب ارتفاع الأسعار واقتراب العيد وشم النسيم .

واختتم أن الأسعار لم ترتفع في المأكولات البحرية فقط لكنها في جميع السلع التي يحتاجها الناس.

https://fb.watch/cvHNwHXDbN/