هيئة الدواء: ضبط وتحريز عبوات مغشوشة ومقلدة لمضاد جرثومي.. تفاصيل

أعلنت هيئة الدواء المصرية، ضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من المستحضر الدوائيCEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL من الأسواق .

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن التشغيلات المطلوب تحريزها تحمل رقم التشغيلة: 046203721

وقالت إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر يمكن التفرقة ظاهريا ً بينها وبين العبوات المغشوشة كالآتى:

دواعي استعمال CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL

يذكرأن دواعي استعمال CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL هي:

- الانتانات الجرثومية الشديدة: التهاب السحايا، الالتهاب الرئوي، الحمى التيفية، داء الشِّيغِيلاَّت ، داءُ البَريمِيَّات، التهاب الحويضة والكلية ، الزهري العصبي، الخ.

- التهاب عنق الرحم، التهاب الاحليل والتهاب الملتحمة الناجم عن النَّيسَرِيَّة البُنِّيَّة (بالمشاركة مع دواء لعلاج الكلاميديا، باستثناء حديثي الولادة)، القرح اللين

وجهت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية ضربة قوية لعصابات غش الدواء، حيث نجح مفتشو الهيئة بالقليوبية والإدارة المركزية للعمليات، من ضبط بؤرة غش تصنيع مستحضرات مضادات حيوية (يونيكتام حقن)، وتم ضبط القائمين عليها.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضبط المتهمين، من خلال تكثيف الجهود في كافة المحافظات، لضبط المستحضر المغشوش، ومعرفة القائمين على ذلك الأمر، حتى تم رصد مكان القائم بعملية الغش، بالتعاون مع مباحث التموين من خلال تتبع كل خيوط التوريد ومن خلال تحريات الأجهزة المعنية.

صورة من الضبطية

البداية كانت معلومات عن قيام بعض الأفراد بتعبئة الحقن بمادة مجهولة بطريقة بدائية في أحد الأماكن السكنية والتي تعمل متخفية في أوقات متأخرة من الليل، وتم مداهمة المكان فجر اليوم بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، وبحضور رجال النيابة العامة.

صورة من الضبطية

الدواء :ضبط كميات ضخمة من مواد التعبئة والتغليف والنشرات

وتمكنت الحملة من ضبط كميات ضخمة من مواد التعبئة والتغليف والنشرات والمواد المستخدمة في التصنيع المغشوش، والتي كان مزمع بيعها في الأسواق، والتي أثبت فحصها أنها مخالفة لكافة ضوابط تصنيع الأدوية بما له الأثر البالغ في الإضرار بصحة وحياة المواطنين.

صورة من الضبطية

يأتي ذلك في ضوء أهمية إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري ورصد كافة المخالفات، وكذلك ضمن خطة العمل بالهيئة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وحياة المواطنين.