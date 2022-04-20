CNN: المساعدات العسكرية الأمريكية لـ أوكرانيا تختفي في "ثقب أسود"

قال مسؤولين في الإدارة الأمريكية، إن الحكومة الأمريكية تسعى جاهدة لتعقب كميات كبيرة من المساعدات العسكرية التي تم إرسالها إلى القوات المسلحة الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى أن وكالات الاستخبارات لديها قدرة 'شبه معدومة” على تعقب الشحنات إلى المستخدمين النهائيين.

وقال مسؤول دفاعي كبير لشبكة “سي إن إن”، إنه “على الرغم من أن الأسلحة التي يتم شحنها إلى أوكرانيا تمثل أكبر إمداد حديث لدولة شريكة في نزاع، فإن البيت الأبيض يشعر بقلق متزايد من أن المساعدة قد تنتهي في أيدي جيوش وميليشيات أخرى لم تكن الولايات المتحدة تنوي تسليحها”.

وقال مصدر آخر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية: “لدينا تعقب بسيط ولفترة قصيرة، لكن عندما تدخل في ضباب الحرب، يكون لدينا صفر تقريبًا”، مضيفًا أن الأسلحة تسقط في ثقب أسود كبير.

وأضاف مصدران استخباراتيان، أن التقديرات الغربية للضحايا الأوكرانيين وتفاصيل ساحة المعركة الأخرى تظل “ضبابية”، مما يعني أن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو يضطرون في كثير من الأحيان إلى الاعتماد على معلومات من الحكومة في كييف، والتي قالوا إنها ليست موثوقة دائمًا.

وقال مصدر آخر مطلع على الاستخبارات الغربية، “إنها حرب - كل ما يفعله المسؤولون الأوكرانيون ويقولونه علنًا مصمم لمساعدتهم على كسب الحرب”.