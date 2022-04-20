أحمد موسى: الجيش المصري يطهر سيناء من معاقل الإرهاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها من الأشرار، كذبوا على الشعب ان ولاية سيناء من الممكن أن تسيطر على شمال سيناء.



وأشار موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان الجيش المصري يطهر سيناء من معاقل الإرهاب، لافتا أن القوات المسلحة موجودة لمواجهة الإرهاب وتنمية سيناء.

وأكد موسى، أنه سيقدم أكبر سبق إعلامي على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه كان بالأمس برفح العريش وقرية المهدية ونجع شبانة .

ولفت موسى، إلى أنه سيقدم حلقة خاصة من الشيخ زويد والقرى التي هجرها أهلها بسبب العمليات الإرهابية ، موضحا أنه فخور بالجيش المصري لأنه طهر شمال سيناء من معاقل الإرهاب.

ونوه موسى، أن حجم التجارة والنقل في سيناء ضخمة، علاوة على انشاء العديد من المشروعات التنموية التي تجري الآن مثل مدينة رفع الجديدة.